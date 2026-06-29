Фанаты раскритиковали жену Игоря Николаева и сравнили ее с Наташей Королевой

Супругу композитора Игоря Николаева, 43-летнюю Юлию Проскурякову, сравнили с бывшей супругой музыканта Наташей Королевой и раскритиковали видео с травинкой в носу. Об этом сообщило издание Леди Mail .

Пользователям не понравилось видео, где Проскурякова предстала с травинкой в носу. Некоторые заявили, что это вызывает неприятные ассоциации.

«До Королевой очень далеко. Вид амебы. Ну честно, без обид… Молоды, а энергии и жизни в вас не чувствуется, понимаю сложно всю жизнь быть вторым планом — тенью», — написала одна из «поклонниц».

Проскурякова младше Николаева на 23 года. Пара поженилась в 2010 году, а в 2015 году у них родилась дочь Вероника.

В феврале Проскурякова, пожаловалась на преследования со стороны психически больного человека. Мужчина представляется разными именами и пишет артистке и ее знакомым.