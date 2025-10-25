Фанаты Нурмагомедова прогорели на разрекламированном им токене

«Mash на спорте»: разрекламированный Нурмагомедовым токен упал в цене в 4 раза

Поклонники борца Хабиба Нурмагомедова, купившие разрекламированный им токен, потеряли деньги. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте» .

По его данным, криптовалюта подешевела в четыре раза за два месяца. Сам Нурмагомедов выступал против азартных игр и не рекламировал букмекеров, но сделал исключение для токена.

Авторы канала отметили, что ситуацию с падением курса криптовалюты не спасли даже поощрения для топ-вкладчиков. Им давали шанс поужинать со знаменитым спортсменом или получить долю в Eagle FC, которая за последние два года провела несколько турниров.

Создатели криптовалюты уточнили, что не несут никакой ответственности за убытки покупателей токена.

Ранее ФНС заблокировала активы Нурмагомедова из-за не предоставленной вовремя налоговой декларации и долгов. Заморозке подверглись счета связанных со спортсменом компаний Eagle FC, «Музей футбольного мяча», «Музей истории футбольного мяча» и благотворительный фонд. В итоге спортсмен урегулировал вопрос с налоговой и разморозил их.