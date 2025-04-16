«Постньюс»: ФНС разблокировала счета экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов урегулировал вопрос с заморозкой счетов за не предоставленную вовремя налоговую декларацию. Об этом сообщил «Постньюс».
По информации сайта, на сегодняшний день остаются заблокированными счета четырех компаний, связанных со спортсменом. Речь идет о промоушене Eagle FC, «Музее футбольного мяча», «Музее истории футбольного мяча» и благотворительном фонде Хабиба Нурмагомедова.
Счета первых двух организаций заблокировали также из-за отсутствия налоговой декларации, вторых двух — за непогашенные долги. Их сумма составила 4,9 тысяч рублей, добавил «Постньюс».
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