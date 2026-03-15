Фанаты «Каспийского груза» возмутились из-за отмены концерта на Кипре

Сотни поклонников группы «Каспийский груз» возмутились внезапной отменой концерта на Кипре. Они опубликовали ролики в соцсетях, сообщив о срыве выступления, сообщил РЕН ТВ .

Концерт отменили буквально в последний момент. Фанатов предупредили об этом за несколько часов до начала. Организаторы продали около 400 билетов, почти полностью распродав зал. Владелец концертной площадки узнал об отмене выступления, когда аппаратуру уже установили.

Концертный директор «Каспийского груза» рассказал телеканалу, что артистов не пустили на рейс из-за дополнительных требований к визам. Он также пообещал сообщить даты переносов концертов.

Ранее заслуженный артист России Вячеслав Малежик рассказал, что организаторы даже не уведомили его об отмене концерта в Обнинске.