Стало известно, сколько зарабатывает Полина Гагарина на концертах

Певица Полина Гагарина получает за концерт примерно от семи до 10 миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов сайту Passion.ru.

Поводом для высказывания стал ее грядущей концерт в «Лужниках». Продюсер подсчитал: аренда стадиона на вечер стоит 10 миллионов рублей, таким образом, исполнительница уходит в «ноль».

«Концерт стоит у Гагариной порядка 7-10 миллионов рублей за вечер. <…> Можно сказать, что Полина действительно ничего не зарабатывает на этом, а только делает почти благотворительный концерт, что ли», — поделился Дворцов.

По его мнению, Гагарина может даже уйти в минус с учетом необходимости оплачивать работу танцоров, билетеров, охраны и так далее. Кроме того, на подобные мероприятия уходит много времени и энергии, заметил продюсер.

Ранее сама певица на пресс-конференции утверждала, что концерт в «Лужниках» не окупится и по факту будет благотворительным. Она призналась, что вложила в шоу «Навсегда», запланированное на 29 июня, фантастическую сумму.