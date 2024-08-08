Евгения Петросяна заподозрили в измене

Жена Петросяна заявила, что жила с юмористом задолго до их развода со Степаненко

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что жила с будущим мужем задолго до того, как он развелся с артисткой эстрады Еленой Степаненко. Об этом молодая супруга разоткровенничалась во время интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале .

«А как прожить 12 лет с творческим человеком, который в принципе всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности, без чувств?» — заявила Брухунова.

При этом Петросян и Степаненко официально развелись только в 2018 году — почти шесть лет назад. Этот факт позволил пользователям Сети упрекнуть юмориста в измене, поскольку получается, что юморист закрутил роман с будущей женой еще будучи в браке.

По словам Брухуновой, Петросян признался ей, что понял, что такое настоящая семья, после рождения их сына Вагана. Супруга юмориста добавила, что счастлива иметь к этому непосредственное отношение.

Ранее Брухунова поразила поклонников фотографией в купальнике. Она вместе с детьми проводит летний отдых в Сочи.