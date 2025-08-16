«Это взлом». Адвокат объяснил активность аккаунтов блогера Лерчек и ее бывшего мужа
Адвокат Третьяков заявил о взломе аккаунтов Лерчек и Чекалина
Неизвестные взломали аккаунты в Instagram* блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа. Об этом в комментарии 360.ru заявил представляющий интересы Артема Чекалина адвокат Константин Третьяков.
Он подчеркнул, что взлом произошел в минувшую пятницу, 15 августа.
«Вчера были взломаны аккаунты у Артема и Валерии. Соответствующие заявления подали в правоохранительные органы», — заявил Третьяков.
В профиле блогера Лерчек в разделе основной информации появилась запись «Снова с вами. Подробности тут», ведущая на неизвестную и, скорее всего, фишинговую ссылку.
Для дополнительного привлечения внимания подписчиков злоумышленники выложили в Stories несколько фотографий владелицы страницы, которая находится под домашним арестом. Часть изображений сгенерировала нейросеть.
В конце июля Троицкий районный суд Москвы оставил блогера Валерию Чекалину под домашним арестом еще на месяц. Вместе с бывшим мужем она проходит по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, собранных с участников марафонов. Деньги пара обналичивала в Объединенных Арабских Эмиратах по подложным документам.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.