«Это взлом». Адвокат объяснил активность аккаунтов блогера Лерчек и ее бывшего мужа

Адвокат Третьяков заявил о взломе аккаунтов Лерчек и Чекалина

Неизвестные взломали аккаунты в Instagram* блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа. Об этом в комментарии 360.ru заявил представляющий интересы Артема Чекалина адвокат Константин Третьяков.

Он подчеркнул, что взлом произошел в минувшую пятницу, 15 августа.

«Вчера были взломаны аккаунты у Артема и Валерии. Соответствующие заявления подали в правоохранительные органы», — заявил Третьяков.

В профиле блогера Лерчек в разделе основной информации появилась запись «Снова с вами. Подробности тут», ведущая на неизвестную и, скорее всего, фишинговую ссылку.

Для дополнительного привлечения внимания подписчиков злоумышленники выложили в Stories несколько фотографий владелицы страницы, которая находится под домашним арестом. Часть изображений сгенерировала нейросеть.

В конце июля Троицкий районный суд Москвы оставил блогера Валерию Чекалину под домашним арестом еще на месяц. Вместе с бывшим мужем она проходит по уголовному делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, собранных с участников марафонов. Деньги пара обналичивала в Объединенных Арабских Эмиратах по подложным документам.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.