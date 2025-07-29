Актер Алексей Чадов отсудил у продюсера и своего бывшего друга Максима Боева 74 миллиона рублей. Судебные тяжбы начались из-за фильма «За Палыча!» и продлились около года, но артист смог доказать в суде, что ему не выплатили гонорар за сценарий к картине. Подробностями дела с 360.ru поделилась его адвокат Анна Фролова.

«Отмечаю нашу победу. Это просто шок-контент. Мы все в шоке. Леша особенно. Он вообще на Алтае», — рассказала она.

Суд вынес окончательное решение, но еще будет апелляционная инстанция.

«Мы убеждены, что кинокомпания „Викинг СТ“ подадут апелляционную жалобу. Но мы понимаем, что решение справедливое, требование по иску Алексея Чадова удовлетворены в полном объеме», — подчеркнула адвокат.

Фролова пояснила, что Боев должен выплатить Чадову 74 миллиона рублей — основную сумму долга в размере 61 миллиона рублей и еще 13 миллионов в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Она уточнила, что это еще не окончательная цифра по взысканию, так как на сумму основного долга ежемесячно начисляются проценты по ставке рефинансирования Центробанка.