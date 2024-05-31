«Это обо всех замученных душах». Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Продюсер Максим Фадеев посвятил Салтанат Нукеновой, с которой жестоко расправился бывший чиновник из Казахстана, новую композицию под названием «Салта». В своем Telegram-канале автор опубликовал фрагмент песни.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — объяснил Фадеев.

Поклонники в комментариях под постом высказали огромную благодарность продюсеру за такую песню.

«Низкий поклон Вам! Вы написали от всех нас послание Салтанат», «До слез. Это обо всех замученных душах, преданных любимыми», «Песня, написанная сердцем, исполненная душой», — отметили пользователи.

Салтанат Нукенова хотела расстаться с гражданским супругом, экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он до смерти избил возлюбленную. За убийство бывший чиновник получил 24 года колонии.