«Это обо всех замученных душах». Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Продюсер Фадеев посвятил песню «Салта» погибшей от побоев Нукеновой

Anatoly Lomohov/Russian Look
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев посвятил Салтанат Нукеновой, с которой жестоко расправился бывший чиновник из Казахстана, новую композицию под названием «Салта». В своем Telegram-канале автор опубликовал фрагмент песни.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — объяснил Фадеев.

Поклонники в комментариях под постом высказали огромную благодарность продюсеру за такую песню.

«Низкий поклон Вам! Вы написали от всех нас послание Салтанат», «До слез. Это обо всех замученных душах, преданных любимыми», «Песня, написанная сердцем, исполненная душой», — отметили пользователи.

Салтанат Нукенова хотела расстаться с гражданским супругом, экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. Это не понравилось мужчине, и он до смерти избил возлюбленную. За убийство бывший чиновник получил 24 года колонии.

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте