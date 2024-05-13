Экс-министр из Казахстана получил 24 года тюрьмы за убийство гражданской жены | 360°

Криминал 13 мая 2024, 16:24 Экс-министр из Казахстана получил 24 года тюрьмы за убийство гражданской жены Суд приговорил казахстанского экс-министра Бишимбаева к 24 годам тюрьмы Верховный суд Казахстана / YouTube

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Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года тюрьмы. Его обвинили в убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Заседание по делу вели на официальном YouTube-канале Верховного суда республики.

Бишимбаева признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана — «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Родственника экс-министра Бахтжана Байжанова приговорили к четырем годам тюрьмы за укрывательство преступления, совершенного экс-чиновником.

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Решение о его вине приняли присяжные заседатели.

По данным следствия, Бишимбаев до смерти избил Нукенову в одном из ресторанов Астаны. Женщина хотела развестись, но экс-министру это не понравилось.