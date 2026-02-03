«Это неправда». Юрий Купер прокомментировал слухи о своей болезни
Юрий Купер опроверг информацию о том, что у него проблемы с почками
Режиссер постановки «Без свидетелей» Юрий Купер опроверг информацию о проблем с почками. Об этом он заявил 360.ru.
«Это неправда», — сказал он.
О том, что у Купера проблемы со здоровьем, написал Mash. По данным телеграм-канала, художник номера обратился к врачам с сильными болями в почках — у него диагностировали грыжу брюшной полости. Из-за этого премьеру первого спектакля Михаила Ефремова «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12» якобы отложили.
Юрий Купер сказал 360, что не знает о переносе спектакля.
«Это надо спросить у директора», — резюмировал режиссер.
В конце января Ефремов приступил к первой репетиции спектакля по фильму «Без свидетелей» в театре Михалкова.