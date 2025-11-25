Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался убийством родственниц певца Прохора Шаляпина. Их тела будущий певец нашел, когда ему было всего 12 лет. В беседе с 360.ru артист отказался комментировать убийство своих бабушки и тети.

«Никаких комментариев я не даю. Это не тема для трепа и пиара. Все на контроле СК», — заявил он.

В Волгограде 52-летний Алексей Л. жестоко расправился с родственницами артиста. Зимой 1996 года, ворвавшись в квартиру на улице Поддубного, он убил двух женщин. Их тела обнаружили спустя сутки.

В 2020 году в Подмосковье мужчину арестовали по обвинению в разбое, краже и хранении наркотиков. Он сознался в убийстве одной из женщин. Но в 2021 году расследование прекратили из-за истечения срока давности.

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве в Волгограде, совершенном почти 30 лет назад. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования преступления.