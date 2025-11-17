Убийца бабушки и тети Прохора Шаляпина избежал наказания

Мужчина, зарезавший бабушку и тетю певца Прохора Шаляпина, избежал наказания за преступление, потому что истек срок давности. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

С родственницами артиста расправился 52-летний Алексей Л., который был знаком с одной из погибших. Зимой 1996 года он ворвался в квартиру на улице Поддубного в Волгограде и зарезал своих жертв.

Тела женщин обнаружили спустя сутки их родные. В их числе был и будущий певец, которому на тот момент исполнилось 12 лет.

Мужчину задержали в 2020 году в Подмосковье за другие преступления: разбой, кражу и хранение наркотиков.

Правоохранители установили, что он и был убийцей бабушки и тети Шаляпина, однако в 2021 году дело прекратили из-за истечения срока давности.

Ранее стало известно, что фанат Прохора Шаляпина умер во время корпоратива на Рублевке. У мужчины оторвался тромб.