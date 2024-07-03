«Это наше все». Барановская процитировала Пушкина на светском мероприятии

Барановская прочитала отрывок из «Евгения Онегина» на Пушкинском балу

Фото: РИА «Новости»

Телеведущая Юлия Барановская блеснула знаниями в области литературы на светском мероприятии, посвященном 225-летию Александра Пушкина. Она процитировала в интервью Пятому каналу отрывок отрывок из «Евгения Онегина».

«Ну, конечно же, это наше все. Это наша история, наша культура», — заявила Барановская.

Телеведущая добавила, что все учебники в школе содержат его произведения. Кроме того, наследие Пушкина известно во всем мире, его знают в каждой стране.

Барановская отметила, что в России, по ее мнению, нет ни одного человека, который не сможет сходу процитировать несколько строчек. После этого она наизусть прочитала отрывок из знаменитого письма Татьяны к Онегину, добавив, что сможет это сделать, даже если ее разбудят ночью.

Барановская посетила Пушкинский бал, который прошел в конце июня в Гостином дворе Москвы. Еа один день гости перенеслись в атмосферу бала 1899 года. Хозяином и хозяйкой бала стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева, а ведущими — актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

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