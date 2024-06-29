Пушкинский бал пройдет в Гостином дворе в Москве 30 июня

30 июня в Гостином дворе состоится Пушкинский бал — одно из главных культурных мероприятий этого лета. Событие в Гостином дворе станет исторической реконструкцией Большого бала 1899 года, посвященного 100-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В ходе бала пройдет дефиле и церемония награждения на лучший костюм героев произведений А. С. Пушкина.

В рамках танцевальной части гости примут участие в открытом уроке по полонезу. В основной программе — вальс, мазурка и кадриль. Почетными гостями бала станут звезды российского шоу-бизнеса Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Константин Эрнст, Игорь Верник, Ида Галич, Игорь Бутман и другие. Ведущие события — актеры театра и кино Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева.

Организаторы бала — корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте: pushkinball.ru.

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ЭВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», 125315, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Сокол, пр-т Ленинградский, д. 80, к. г., помещ. VIII, э. 6, ком. 3, ОГРН 5177746322716.