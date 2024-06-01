Актер Никита Джигурда еще в прошлом году хотел отправиться в зону спецоперации, поэтому всплывшая информация о его контракте с Минобороны устарела. Об этом артист рассказал в комментарии 360.ru.

«Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста. Почему эта информация появилась именно сейчас, я не знаю!» — сказал актер.

Он отметил, что в 2022 году предлагал использовать против БПЛА дробовики. Именно это сейчас и делают в зоне боевых действий.

«Факт использования (как я предлагал еще в 2022 году) против дронов на фронте дробовиков (со специальными патронами) — меня радует. Я продолжаю помогать фронту. За два года побывал на Донбассе пять раз, привозя гуманитарную помощь, машины УАЗ, медикаменты, дроны и выступая перед нашими бойцами. К чему призываю и других представителей шоу-биза!» — заключил Джигурда.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист решил отправится в зону СВО и подал запрос на службу в том же подразделении, где находится супруг коуча Елены Блиновской Алексей.