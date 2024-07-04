«Это мой жребий». Отар Кушанашвили опубликовал новую аудиозапись из больницы

Шоумен Кушанашвили после операции заявил, что будет бороться с болью и страхом

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о том, как проходит лечение после операции. В своем Telegram-канале он опубликовал аудиозапись, в которой призвал поклонников не забывать о своем здоровье.

«Даже не вздумайте помыслить, что я жалуюсь. Значит, таков мой жребий», — написал он.

По его словам, с 05:00 он находился в палате не более семи минут, так как постоянно был на процедурах. Шоумен заявил, что потрясен любовью всех переживающих за его здоровье.

«Очень больно, очень страшно мне, но это мой жребий. Так случилось в моей жизни, и я буду с этой болью и страхом бороться. <…> Я выиграю у этой болезни», — подчеркнул он.

Кушанашвили призвал не гадать о том, пошел ли он на поправку или нет. Шоумен также посоветовал поклонникам не пренебрегать походами к врачам и заботиться о своем здоровье, чтобы «не доводить дело до слез».

Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня, где его экстренно прооперировали. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.