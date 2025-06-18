Президент Франции Эммануэль Макрон выложил в официальном аккаунте TikTok клип с саммита G7 под трек российского исполнителя. На фоне в видео играет песня «Капибара» в исполнении Алексея Плужникова.

На кадрах мировые лидеры, в том числе сам Макрон и президент Украины Владимир Зеленский, проходят мимо камеры друг за другом на сцену для фотосессии. На монтаже наложили музыкальную композицию российского исполнителя.

Песня авторства музыканта Сто-Личный Она-Нас (настоящее имя — Алексей Плужников) вышла в 2022 году и стала вирусной в Сети.

Саммит G7 прошел в Канаде. На нем присутствовали Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония.

RT отмечал, что Макрон «незаметно поддержал Россию». Пользователи в Сети задаются вопросом, знал ли французский лидер, что для видео использовали российский трек.

Зеленский на саммите G7 выглядел раздосадованным, ему не удалось встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Именно на эту встречу украинский лидер возлагал большие надежды.