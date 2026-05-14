«Это фейк». Актер Проханов опроверг проблемы со здоровьем

Актер Проханов опроверг слух о госпитализации в больницу

Информация о якобы госпитализации актера Сергея Проханова в одну из московских больниц является фейком. Об этом сам артист рассказал 360.ru.

«Какой-то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит. Я в Египте на съемках, это фейк», — сообщил он.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что якобы Проханова экстренно доставили в больницу с болями в спине, врачи выявили кисту и сужение позвоночного канала.

По информации источника, актеру предписали в ближайший месяц отказаться от работы и любой физической нагрузки.

Проханову 73 года. В 2005-м он получил звание Заслуженного артиста России. В разные годы в его «Театре Луны» играли Марина Блейк, Анатолий Ромашин и Дмитрий Певцов.

Ранее итальянского актера Клаудио де Мальо экстренно увезли из ГИТИСа на скорой с инсультом. На родине он возглавляет академию драматического искусства имени Нико Пепе.