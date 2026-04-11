Итальянского актера Клаудио де Мальо увезли из ГИТИСа на скорой с инсультом

Итальянского актера Клаудио де Мальо госпитализировали с подозрением на инсульт. Его увезли с занятия в ГИТИСе, сообщили «Известия» .

По информации источника, медики забрали артиста в больницу прямо из учебного заведения. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с «Осторожно, Москва» подтвердил, что де Мальо проводил в институте мастер-классы для студентов первого курса актерского факультета, однако о госпитализации ему неизвестно.

«Думаю, это не новость: здоровье — это не повод для обсуждений», — отметил он.

Клаудио де Мальо — итальянский актер, режиссер, драматург и педагог. Он возглавляет одну из самых престижных театральных школ Италии — Гражданскую академию драматического искусства имени Нико Пепе в Удине — и считается одним из крупнейших мировых специалистов в области итальянской комедии масок.

В конце марта во ВГИКе сообщили о госпитализации режиссера Олега Шухера. Он скончался в реанимации из-за остановки сердца.