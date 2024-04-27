«Это чудовищно». Поплавская набросилась на Алсу из-за скандала пятилетней давности | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 14:58 «Это чудовищно». Поплавская набросилась на Алсу из-за скандала пятилетней давности Поплавская обвинила Алсу в подлости после извинений за скандал на «Голосе. Дети» Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актриса Яна Поплавская возмутилась после публичных извинений певицы Алсу за нечестную победу дочери Микеллы в шоу «Голос. Дети» в 2019 году. Свое мнение о ситуации она высказала в Telegram-канале.

«То есть любовь к ребенку превыше мнения миллионов россиян?» — возмутилась Поплавская.

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Она назвала поступок певицы подлым по отношению к своим же детям.

«Это чудовищно, что во имя своих интересов, на самом деле калеча своих детей, не обеспечив ему настоящее соревнование, люди так поступают», — написала актриса.

Поплавская выразила уверенность, что дочь Алсу не только отобрала победу, но и забрала шанс стать звездой у другого талантливого ребенка.

«Можно поддержать Алсу в том, что она нашла наконец-то силы признаться, что был договорняк с каналом», — подытожила она.

На YouTube-шоу «Ваша Наташа» певица поделилась, что все еще переживает из-за случившегося. Она назвала свой поступок несправедливым по отношению к другим, заявив, что действовала под влиянием материнского инстинкта, стремясь к победе для своего ребенка.

В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу Микелла Абрамова, получив 56,5% голосов зрителей. Объявленный итог вызвал массу споров среди аудитории и экспертов, которые обвинили артистку в нарушениях в процессе голосования. Позже она призналась в покупке голосов для победы.