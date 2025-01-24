«Это чистый фейк». Чухрай опроверг сообщения о своей госпитализации

Режиссер Павел Чухрай назвал недостоверной информацию о своей госпитализации. Об этом деятель культуры сообщил в комментарии 360.ru.

«Это чистый фейк. Я понятия не имею, откуда это взялось. Все эти дни я езжу за рулем по своим делам. Здоров и Вам желаю», — подчеркнул Чухрай.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что режиссер попал в больницу с гипогликемией — опасным состоянием, которое характеризуется падением уровня сахара в крови. Чухрай якобы пожаловался на сильную слабость и головокружение. Пациенту «выписали курс препаратов и отправили на амбулаторное лечение», написали авторы поста.

Чухрай — руководитель секции режиссуры Российской академии кинематографических искусств. В 1997 году его киноленту «Вор» номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.