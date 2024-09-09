«Это было круто». Костомаров впервые после болезни сыграл в футбол

Олимпийский чемпион Роман Костомаров сообщил в Telegram-канале , что принял участие в благотворительном матче.

«Команда „ДоброФон“ против команды „Фонда Константина Хабенского“. Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. <…> Это было круто», — написал спортсмен.

Костомаров назвал игру доброй, солнечной и душевной. После нее благотворительному фонду пожертвовали четыре миллиона рублей.

Фигурист Роман Костомаров попал в больницу в январе прошлого года. Врачи диагностировали у него пневмонию и инфекционное заражение крови. У спортсмена стала развиваться гангрена, из-за этого ему ампутировали стопы и кисти рук.

Когда он поправился, то стал учиться жить с протезами. Костомаров даже смог снова кататься на коньках. Ранее фигурист признался, что быстро стал чувствовать механику движений на льду.