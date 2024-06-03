Роман Костомаров признался, что быстро начал чувствовать механику движений на льду

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали обе стопы и обе кисти рук. Несмотря на это, он смог снова встать на коньки. В беседе с RT спортсмен признался, что быстро начал чувствовать механику движений на льду.

По его словам, поначалу он очень боялся упасть, потому что без рук падать не на что. В тот момент Костомаров понял, какой дикий страх испытывают люди, которые не умеют кататься. Постепенно он заново научился находить баланс на льду и уже на второй тренировке оттолкнулся от борта.

Костомаров отметил, что сейчас вместе со своей женой Оксаной Домниной планирует сделать новый совместный номер.