«Это был кошмар». Инстасамка подтвердила информацию о пожаре в ее квартире

Инстасамка: я видела пламя в своей квартире, пожарным удалось спасти реквизит

Певица Дарья Зотеева, известная в мире шоу-бизнеса как Инстасамка, подтвердила информацию о пожаре в ее квартире, случившемся накануне. Она написала в Telegram-канале пост благодарности пожарным и всем, кто помогал разбирать завалы в сгоревшей квартире.

«Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая.<…> Я видела пламя в своей квартире. <…> Это был кошмар», — написала Зотеева.

Она поблагодарила всех, кто помогал выносить коробки с вещами из квартиры. Часть вещей пришлось отправить в химчистку на восстановление. Девушка отметила работу пожарных, благодаря оперативности которых удалось спасти много ценных вещей, в том числе и реквизит для ближайших съемок.

«Будьте аккуратны и помните: спасайте свою задницу, бросьте все вещи и бегите, не желаю никому пережить такой стресс и увидеть своими глазами свой горящий дом», — посоветовала певица подписчикам.

О пожаре на Тверском бульваре накануне сообщил источник 360.ru. По его информации, до прибытия пожарных квартиру самостоятельно покинули два человека.