Два человека спаслись из горящей квартиры на Тверском бульваре в Москве

Пожар начался днем 4 ноября в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.
По имеющимся данным, до прибытия пожарных подразделений квартиру самостоятельно покинули два человека. Информации об их состоянии пока нет.
В настоящее время специалисты уже ликвидировали открытое горение.
Пламя успело охватить перекрытия между мансардным этажом и чердаком на площади шесть квадратных метров, уточнил собеседник 360.ru.
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