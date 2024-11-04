Два человека спаслись из горящей квартиры на Тверском бульваре в Москве

Источник 360.ru: пожар вспыхнул в жилом доме на Тверском бульваре в Москве

Пожар начался днем 4 ноября в одном из домов на Тверском бульваре в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По имеющимся данным, до прибытия пожарных подразделений квартиру самостоятельно покинули два человека. Информации об их состоянии пока нет.

В настоящее время специалисты уже ликвидировали открытое горение.

Пламя успело охватить перекрытия между мансардным этажом и чердаком на площади шесть квадратных метров, уточнил собеседник 360.ru.