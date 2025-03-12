«Это аморально». Роза Сябитова раскрыла отношение к сексу с ровесниками сына

Главная сваха страны Роза Сябитова заявила, что не вступает в сексуальные отношения с мужчинами, которые намного младше ее и являются ровесниками ее 35-летнего сына. Об этом она сказала во время общения с журналистами на «Форуме в большом городе» в социальной сети «ВКонтакте», ее процитировало издание «Страсти» .

«Со старыми спать несладко, уверяю вас. И мы, старые, не хотим спать со старыми. Но молодых не трогаем, я не сплю с ровесниками своего сына: это аморально. Каждый возраст должен иметь свой кодекс», — поделилась 63-летняя ведущая «Давай поженимся!».

Также она выразила непонимание, почему молодые девушки, которым едва исполнилось 20 лет, вступают в интимную связь с мужчинами намного их старше.

Ранее Роза Сябитова заявила, что не поддерживает отношения, в которых между партнерами существует большая разница в возрасте. По ее мнению, супругам из разных поколений будет сложно понять друг друга и не о чем поговорить.

Кроме того, телеведущая назвала нецелесообразным неравный брак, в котором женщина старше мужчины.