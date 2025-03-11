Сваха Роза Сябитова раскритиковала пары с большой разницей в возрасте

Известная сваха Роза Сябитова заявила, что не поддерживает отношения, в которых между мужчиной и женщиной большая разница в возрасте. Своим мнением телеведущая поделилась во время выступления на мероприятии «Форум в большом городе». Ее слова передал сайт Леди Mail .

Знаменитость привела в пример разницу между супругами в 40 лет. Сябитова отметила, что это пропасть в четыре поколения, из-за которой партнерам не о чем говорить, потому что они друг друга не понимают.

«Со старыми спать не сладко, уверяю вас. И мы, старые, не хотим спать со старыми. Но молодых не трогаем, потому что я не сплю с ровесниками своего сына: это аморально», — высказалась популярная сваха.

В заключение Сябитова подчеркнула, что каждый возраст должен иметь свой кодекс.