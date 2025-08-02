Литовцы от безысходности перешли на русский язык в общении с украинцами

Причиной трудностей интеграции беженцев с Украины в Литве является русский язык. К такому выводу пришла специалист Центра геолингвистики Йогиле Тереса Рамонайте, ее слова привел портал LRT .

Рамонайте отметила, что опрошенные ей украинцы не строят планов на будущее в республике, лишь ожидая завершения конфликта. Многие рассчитывали, что пробудут в Литве всего пару недель, однако остались на несколько лет.

«Если бы они планировали изначально оставаться в Литве на два года, то и уровень владения языком мог стать лучше. А когда человек рассчитывает на три недели, то выучить язык проблематично», — рассказала она.

Ученый добавила, что серьезной преградой для интеграции украинцев стал русский язык, на который переходят сами литовцы из желания проявить гостеприимство и доброжелательность.

«Своим поведением они как бы говорят, что литовский язык украинцам необязателен, что совершенно не способствует его изучению», — заявила Рамонайте.

Ранее власти Литвы закрыли бесплатную программу получения высшего образования для украинских беженцев.