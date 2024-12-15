«Ест, но не разговаривает». У Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела
Брат Сметаниной Федор: у спортсменки парализовало правую часть тела
У олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела, сообщил ТАСС ее брат Федор Сметанин. По его словам, состояние спортсменки стабильно тяжелое.
«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — рассказал он.
Врачи делают все возможное, но лечение может занять продолжительное время.
У спортсменки случился обширный инсульт. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сметаниной 72 года. Она завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх. На чемпионатах мира Сметанина также добилась впечатляющих результатов, выиграв четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сметанина — одна из самых успешных лыжниц в истории.
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