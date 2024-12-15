«Ест, но не разговаривает». У Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела

У олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела, сообщил ТАСС ее брат Федор Сметанин. По его словам, состояние спортсменки стабильно тяжелое.

«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает», — рассказал он.

Врачи делают все возможное, но лечение может занять продолжительное время.

У спортсменки случился обширный инсульт. Сейчас она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сметаниной 72 года. Она завоевала пять серебряных и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх. На чемпионатах мира Сметанина также добилась впечатляющих результатов, выиграв четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Сметанина — одна из самых успешных лыжниц в истории.

Ранее в больнице оказался актер Борис Щербаков. Сейчас он идет на поправку, его состояние не ухудшалось.