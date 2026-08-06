«Есть кому хоронить». Стася Милославская прокомментировала возраст своего мужа

Актриса Стася Милославская недавно вышла замуж, но впервые высказалась о возрасте своего мужа. Подписчикам в соцсетях она заявила, что не боится осуждения общества.

Бракосочетание состоялось в мае 2026 года. Избранник Милославской — футболист Егор Ушаков — младше своей супруги на восемь лет, ему 23 года. Милославской не раз задавали вопросы о разнице в возрасте, но ответила она впервые.

«А общество у нас что, страшный волк? Чтоб его бояться. Зато меня есть кому хоронить», — написала актриса.

В марте журнал «КиноРепортер» отметил Стасю Милославскую и Аню Чиповскую, девушки возглавили рейтинг самых запоминающихся и привлекательных актеров года. Милославскую заметили в сериале «Чужие деньги».