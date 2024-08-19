Художник Никас Сафронов в конце 90-х годов познакомился с французским актером Аленом Делоном. Об этом он рассказал в беседе с сайтом kp.ru .

По словам художника, в 1999 году на Московском кинофестивале Делона отметили статуэткой Георгия Победоносца за вклад в мировой кинематограф. На этом же мероприятии Сафронова и познакомили с французским актером.

«Во время нашего разговора с Делоном я сказал, что хочу подарить ему одну из своих картин. На следующий день мы встретились, и я презентовал Алену свою работу. Если бы я знал, чем все это закончится», — поделился художник.

Он уточнил, что в аэропорту во время досмотра багажа сотрудники таможни нашли у актера подписанную автором картину и не пропустили ее без необходимых документов от Минкультуры.

Делон передал полотно провожающим представителям театральной компании, которая через месяц в Москве должна была поставить спектакль с участием Делона.

«Они обратились ко мне с просьбой, чтобы я оформил документы на вывоз картины Делона во Францию. Я все сделал и забыл про эту историю, уверенный, что картину передали Алену», — рассказал Сафронов.

Он отметил, что в итоге работу так и не передали, поскольку Делон тогда не приехал. Позже Сафронов лично вручил свою картину актеру, когда приезжал по делам в Париж.

Ален Делон скончался 18 августа на 89-м году жизни в своем доме в Души. В этот момент рядом с актером находилась его семья.