«Еще один страх в копилку». Самойлова попала в больницу с нетипичным кашлем после Дубая
Оксане Самойловой диагностировали острый ларингит
Жена Джигана Оксана Самойлова после семейного отдыха в Дубае сильно заболела. Дело даже дошло до больницы. О своем состоянии модель рассказала поклонникам в соцсетях.
«Хотите страшную историю? Можно не переживать — все ок, и я ок. Расскажу, чтобы вы знали, что так бывает и внимательно относились к себе и своим близким», — заявила брюнетка.
Оксана призналась, что еще в отпуске почувствовала недомогание — першило в горле и начался насморк. Модель посетовала на кондиционер, поэтому не придала особого значения случившемуся. Явного ощущения болезни не было.
«И ночью у меня начинается сухой приступообразный кашель, реально каждую минуту. Через часа три такого кашля я понимаю, что у меня состояние как будто гортань сузилась», — пожаловалась брюнетка.
Кроме того, звезду беспокоило «странное чувство» в области горла. Состояние так ухудшилось, что звезде пришлось поехать в больницу в три часа ночи. Врачи осмотрели звездную пациентку, сделали противоотечные и противовоспалительные уколы.
«В итоге у меня острый ларингит, который спровоцировал легкий стеноз гортани», — объяснила Самойлова.
По словам модели, случившееся — «еще один страх в копилку». Врачи рекомендовали ей увлажнять воздух, делать ингаляции с физраствором и пульмикортом. Если состояние снова ухудшится, то будет делать уколы.
«Так что, если у вас вдруг когда-нибудь будет долгий приступ сухого „лающего“ кашля — имейте ввиду, что может это вот так выглядеть», — объяснила жена рэпера.
На ночь она осталась под наблюдением врачей. На следующий день ей стало получше. Хоть состояние и нормализовалось, «осадок» все равно остался, пожаловалась звезда.
Ранее Оксана Самойлова намекнула на беременность. Блогерша держалась за живот и заявила поклонникам, что хочет сообщить мужу неожиданную новость.