«Еще один страх в копилку». Самойлова попала в больницу с нетипичным кашлем после Дубая

Жена Джигана Оксана Самойлова после семейного отдыха в Дубае сильно заболела. Дело даже дошло до больницы. О своем состоянии модель рассказала поклонникам в соцсетях.

«Хотите страшную историю? Можно не переживать — все ок, и я ок. Расскажу, чтобы вы знали, что так бывает и внимательно относились к себе и своим близким», — заявила брюнетка.

Оксана призналась, что еще в отпуске почувствовала недомогание — першило в горле и начался насморк. Модель посетовала на кондиционер, поэтому не придала особого значения случившемуся. Явного ощущения болезни не было.

«И ночью у меня начинается сухой приступообразный кашель, реально каждую минуту. Через часа три такого кашля я понимаю, что у меня состояние как будто гортань сузилась», — пожаловалась брюнетка.