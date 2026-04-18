Эррол Маск рассказал, что присутствовал на выступлении Путина в Большом театре

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол вновь посетил Россию — это уже его третий визит за год. В беседе с KP.RU он рассказал, как впервые попал в РФ.

По словам Маска-старшего, изначально он не рассматривал возможность путешествия в страну ввиду отсутствия знакомых.

«Год назад я выступил в паре телепрограмм и сказал, что если наступит глобальное потепление, то Россия лет через 50–80 станет центром всего развитого мира. Российский университет (Иннополис в Казани — прим. ред.) связался со мной и пригласил выступить в Москве на „Форуме будущего“», — пояснил американец.

Он также отметил, что затем получил приглашение от канала Russia Today на празднование 20-летнего юбилея. Кроме того, Маску довелось присутствовать на выступлении президента Владимира Путина в Большом театре.