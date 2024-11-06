«Энергетика прет». Россиянин рассказал подробности вечеринки у Пи Дидди

Молодой человек из России побывал на вечеринке рэп-исполнителя Пи Дидди и поделился с журналом Super подробностями мероприятия в 2023 году. Мужчина рассказал, что тусовку устроили в пятиэтажном здании, похожем на лофт.

Посетителей просили оставить на входе смартфоны и подписать соглашение о неразглашении. На вечеринке присутствовали около 200 хип-хоп-исполнителей, моделей, блогеров и местных звезд. Про Пи Дидди инсайдер рассказал, что не нашел его пугающим.

«От него энергетика прет. Он очень раскованный и властный. Видно со стороны, что босс», — отметил собеседник издания.

По словам молодого человека, на той вечеринке не было ничего скандального, но сама тусовка была роскошной и дорогой. Он добавил, что слухам о Пи Дидди можно верить наполовину. Скандалы с исполнителем россиянин счел борьбой между музыкальными лейблами за влияние в индустрии.

«Часто люди создают слухи и сплетни, чтобы заработать на этом деньги. Таких авантюристов много. Но если есть фото, видео или аудио подтверждающие, то это вызывает много вопросов», — отметил он.