Эмин Агаларов тайно женился на бывшей супруге

StarHit: певец Агаларов во второй раз женился на бывшей супруге Гавриловой

По данным издания, 26 мая пара расписалась в одном из московских ЗАГСов. Затем молодожены отправились отмечать свадьбу в ресторан. Торжество прошло в закрытой обстановке, певец пока предпочел не комментировать эту информацию.

В первый раз Агаларов и Гаврилова поженились летом 2018 года после пяти лет отношений. Тогда пара отметила свадьбу с размахом, пригласив около 250 гостей. Спустя два года супруги решили развестись. Пара воспитывает общую дочь Афину и сына Гавриловой от прошлых отношений.

На этот раз список приглашенных на свадьбу оказался более коротким. Тем не менее для гостей на сцене выступил Джа Халиб, который нечасто появляется в столице. Кроме того, мероприятие посетил Баста, который исполнил песню «Сансара».

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