Эмигрировавшая во Францию Рената Литвинова тайно вернулась в Москву

Актер и режиссер Рената Литвинова тайно приехала в Россию. Снимками из заснеженной Москвы артистка поделилась в личном блоге.

Литвинова прогулялась по столичным улицам в сером пальто с меховой отделкой, спрятав руки в муфте с ушками, отделанной мехом. Вместо шапки и шляпки актриса остановила свой выбор на оренбургском пуховом платке.

Наряд для новой фотосессии Литвинова составили вещи из коллекции дизайнера Ульяны Сергеенко.

«Зима», — подписала снимки актриса.

Литвинова не уточнила, почему вернулась в Москву, но известно, что у ее матери 23 февраля был день рождения. Женщина отказалась эмигрировать с дочерью во Францию.

Ранее Литвинова признавалась, что скучает по России, а также поздравила поклонников с наступающим Новым годом.