Емельяненко подал в суд на автора своей биографии и издательство, книгу сняли с продажи

ТАСС: Емельяненко подал иск на 13 миллионов рублей к автору своей биографии

Издательство «АСТ» прекратило продажи книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с иском ее главного героя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.

Тираж спорной биографии составил 2000 экземпляров, ее автор — Анастасия Иванова, выступившая под псевдонимом Аля Рогожина.

Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России потребовал взыскать 12,6 миллиона рублей упущенной выгоды и 300 тысяч за моральный вред с писательницы и издательства.

Адвокат спортсмена Елизавета Меткина заявила, что его биография в книге сильно искажена и извращена.

Ранее Емельяненко прокомментировал фильм Валерии Гай Германики о его жизни. По словам бойца, в жизни были разные этапы, и один из них показан в ленте.