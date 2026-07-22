Емельяненко подал в суд на автора своей биографии и издательство, книгу сняли с продажи
ТАСС: Емельяненко подал иск на 13 миллионов рублей к автору своей биографии
Издательство «АСТ» прекратило продажи книги «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в связи с иском ее главного героя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства.
Тираж спорной биографии составил 2000 экземпляров, ее автор — Анастасия Иванова, выступившая под псевдонимом Аля Рогожина.
Бывший боец смешанных единоборств, почетный президент Союза ММА России потребовал взыскать 12,6 миллиона рублей упущенной выгоды и 300 тысяч за моральный вред с писательницы и издательства.
Адвокат спортсмена Елизавета Меткина заявила, что его биография в книге сильно искажена и извращена.
Ранее Емельяненко прокомментировал фильм Валерии Гай Германики о его жизни. По словам бойца, в жизни были разные этапы, и один из них показан в ленте.