Боец Емельяненко объяснил, что Германика показала в фильме темные эпизоды его жизни

Боец Александр Емельяненко прокомментировал фильм режиссера Валерии Гай Германики о его жизни. Лента «Емельяненко» раскрывает непростые и мрачные эпизоды, признался спортсмен в беседе с ИА НСН .

Премьера картины запланирована на 9 апреля. В фильме без прикрас показаны проблемы с алкоголем, лечение в наркологической клинике, арест.

«Какой образ жизни я вел в тот момент, тот и показан. Я сразу знал, что будет показано, я не скрываю и никогда не скрывал ни от кого, что жил такой жизнью, не совсем правильной», — заявил боец.

По словам Емельяненко, в жизни были разные этапы, и один из них показан в ленте. Тем, кто критикует картину, он посоветовал обратить внимание на собственные поступки и ошибки.