Элтон Джон потроллил поклонников фотографией из больничной палаты

Британский исполнитель Элтон Джон напугал поклонников фотографией из больничной палаты, где лежащий на койке артист полностью загипсован. Так он объявил о выходе продолжения культовой сатирической картины о выдуманной группе Spinal Tap.

Для усиления эффекта Элтон Джон подписал фотографию «Rocked too hard… ended up in a cast» («Слишком отжег и в итоге оказался „в гипсе“ или „актерском составе“» (cast).

Певец подчеркнул, что, кроме съемок в фильме, он также принял участие в исполнении двух композиций — Listen To The Flower People и Stonehenge.

«Спасибо, что позволили мне принять в этом участие!» — добавил Элтон Джон, обращаясь к авторам.

Группу The Spinal Tap придумали музыканты Майкл Маккин, Кристофер Гест и Гарри Ширер, выпустившие в 1986 году псевдодокументальный фильм, который высмеивал абсурдность шоу-бизнеса и рок-индустрии.

Картина стала культовой, и авторы решили продолжить свой троллинг, выпуская альбомы и проводя концерты. Новый документальный фильм станет продолжением старой истории.

В начале декабря прошлого года композитор и певец Элтон Джон объявил, что потерял зрение после перенесенной тяжелой инфекции.

Он подчеркнул, что теперь очень слабо видит только одним глазом, но это не мешает ему наслаждаться музыкой, которую он очень любит.