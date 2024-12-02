Элтон Джон объявил о полной потере зрения

Известный композитор и певец Элтон Джон потерял зрение. Об этом он сообщил на премьере мюзикла «Дьявол носит Prada», его слова привел телеканал Sky News .

«На многих предварительных просмотрах побывать у меня не было возможности, потому что я потерял зрение. Мне было бы затруднительно увидеть мюзикл, но я его с удовольствием слушаю», — сказал он.

В сентябре Джон заявил в соцсети, что перенес острую инфекцию глаз, после которой частичное зрение сохранилось лишь в одном глазу.

По версии журнала Rolling Stone, Джон занимает 49-ю строчку списка самых величайших музыкальных исполнителей. За более чем 50-летнюю музыкальную карьеру он выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом свыше 30 миллионов копий.

В 1994 году музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла, в его послужном списке два «Золотых глобуса», два «Оскара» и пять статуэток «Грэмми».