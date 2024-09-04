Элтон Джон частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции

Британский певец и композитор Элтон Джон частично ослеп из-за тяжелой глазной инфекции. Об этом сам исполнитель написал на странице в социальной сети Instagram*.

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал певец.

Элтон Джон признался, что процесс выздоровления идет медленно, потребуется много времени, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

В январе этого года исполнитель выставил на аукционе Christie’s в Нью-Йорке все свои вещи. Он заявил, что планирует продать все, начиная от пары серебряных ботинок, заканчивая двухдверным кабриолетом Bentley 1990 года.

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