Елка в огнях и кристаллах. Ксения Бородина похвасталась новогодним декором своего дома

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками фото новогоднего декора своего загородного дома. Снимки она опубликовала в Instagram*.

«Новогодний декор всегда помогает создать ощущение новогоднего чуда. Новогодний дом — это настроение. В этом году моя елка — в классическом роскошном стиле Ralph Lauren», — написала она.

Бородина рассказала, что команда декораторов приехала к ней домой, чтобы воплотить ее идеи. Этот стиль оказался ей близок потому, что блестящие украшения, насыщенные оттенки и множество фактур выглядят и стильно, и по-домашнему.

В загородном доме теперь повсюду украшения с кристаллами, гирлянды и стеклянные фигурные подвесы, хвойные и ягодные ветви. Камин декорировали бархатными бантами, ветвями шиповника и праздничными шарами.