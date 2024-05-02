Элизабет Херли поразила поклонников откровенной фотосессией | 360°

02 мая 2024, 14:02
Элизабет Херли поразила поклонников откровенной фотосессией
Актриса Элизабет Херли снялась в мини-шортах и бикини для газеты The Telegraph
Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли снялась для ежедневной газеты The Telegraph в эффектном образе. Снимки с фотосессии появились в аккаунте фотографа Эллен фон Унверт.
На фотографии 58-летняя звезда опирается плечом на зеркало и демонстрирует фигуру в полупрозрачном нижнем белье телесного оттенка, мини-шортах и расстегнутом тренче.
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Артистке сделали изысканный макияж с акцентом на глаза, выделив их черным карандашом. Стилисты выпрямили ей волосы и создали расслабленный, непринужденный образ.
Ранее актриса Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для обложки журнала Flaunt. На одном из кадров звезда появилась абсолютно без одежды, с развевающимися волосами и в солнечных очках.
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Великобритания
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