Элизабет Херли поразила поклонников откровенной фотосессией | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 14:02 Элизабет Херли поразила поклонников откровенной фотосессией Актриса Элизабет Херли снялась в мини-шортах и бикини для газеты The Telegraph Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли снялась для ежедневной газеты The Telegraph в эффектном образе. Снимки с фотосессии появились в аккаунте фотографа Эллен фон Унверт.

На фотографии 58-летняя звезда опирается плечом на зеркало и демонстрирует фигуру в полупрозрачном нижнем белье телесного оттенка, мини-шортах и расстегнутом тренче.

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Артистке сделали изысканный макияж с акцентом на глаза, выделив их черным карандашом. Стилисты выпрямили ей волосы и создали расслабленный, непринужденный образ.

Ранее актриса Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для обложки журнала Flaunt. На одном из кадров звезда появилась абсолютно без одежды, с развевающимися волосами и в солнечных очках.