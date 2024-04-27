Пэрис Хилтон снялась голой для обложки журнала | 360°

Знаменитости 27 апреля 2024, 12:23 Пэрис Хилтон снялась голой для обложки журнала Актриса Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для обложки журнала Flaunt CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Звезда «Блондинки в шоколаде» киноактриса и фотомодель Пэрис Хилтон снялась голой для обложки журнала Flaunt. Снимки появились в социальных сетях звезды.

На одном из кадров Хилтон появилась абсолютно без одежды, с развевающимися волосами и в солнечных очках. Единственным аксессуаром стали массивные браслеты на запястьях. Она изящно прикрывала себя руками.

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На другом снимке звезда позировала топлес, элегантно распахнув облегающий блейзер и дополнив образ колготками в крупную сетку. Волосы Хилтон уложили в волны.

В беседе с журналистами Хилтон призналась, что сейчас чувствует себя совсем иначе, чем раньше.

«Я пережила столько травм и боли, построила такую большую стену вокруг своего сердца, что никого не впускала. Только рядом с мужем я почувствовала себя в такой безопасности, что он разрушил эти стены», — рассказала актриса.

Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума осенью 2021 года. В январе прошлого года у пары родился сын.

Ранее российская модель Наташи Поли порадовала поклонников снимком топлес. На черно-белой фотографии 38-летняя манекенщица позировала сидя. Она была одета лишь в стринги и прикрыла грудь прижатыми коленями.