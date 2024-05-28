Елену Блиновскую оставили в СИЗО

Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу Елены Блиновской на арест. Он постановил оставить блогера в СИЗО, сообщил Telegram-канал Shot .

Сегодня, 28 мая, состоялось рассмотрение апелляции Блиновской на решение об аресте и заключении под стражу. Во время заседания блогер не смогла сдержать слез. Она попросила отправить ее под домашний арест, чтобы увидеться с детьми, которые испытывают стресс без матери.

Ранее стало известно, что Блиновская выплатила в бюджет России 140 миллионов рублей. Блогер заявила, что нашла покупателей для своей квартиры, а деньги от ее продажи направит на погашение долга по налогам. Более того, «королева марафонов» заверила, что не собирается сбегать из России.