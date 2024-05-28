Блогер Елена Блиновская погасила долг в 140 миллионов рублей. Об этом стало известно во время слушаний по продлению меры пресечения в первом конституционном суде Москвы. Слова автора «Марафона желаний» передал Telegram-канал Mash .

«Я нахожусь больше четырех месяцев под стражей и признаю свою вину. Мы с семьей стараемся погасить налоги, но буквально на той неделе мы нашли механизм, который, я надеюсь, поможет погасить налоги», — заявила Блиновская.

Блогер попросила отправить ее под домашний арест, чтобы она смогла больше времени проводить со своими четырьмя детьми. Она пожаловалась, что за четыре месяца ей позволили всего один раз поговорить с ними в течение 15 минут.

«Самое главное, что мои дети перестанут быть сиротами при живой матери», — заключила она.

Арест Блиновской продлили до 26 июля. Она проходит по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей, а также о легализации прибыли на 700 миллионов рублей, полученной преступным путем. Ранее в Сети запустили петицию об освобождении блогера из СИЗО.