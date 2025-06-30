Елена Воробей рассказала о проблемах после похудения

Актриса Елена Воробей сильно похудела — она сбросила 14 килограммов с помощью популярного препарата, который обычно используют при диабете. Однако вместе с лишним весом пришли и проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Елена призналась, что сочетание диеты и медикаментов едва не обернулось для нее серьезными последствиями. По ее словам, препараты чуть было не нанесли непоправимый вред, и она подчеркнула, что очень важно вовремя остановиться.

Поклонники заметили, что лицо актрисы изменилось — стало худым и бледным. Как рассказала сама артистка, чтобы справиться с побочными эффектами, ей пришлось обратиться к косметологам.

«Филлеры попробовала. Нужно филлерами объемчик добирать, чтобы не было… „Старческие виски“ это называется. Господи, как страшно звучит!» — сказала Воробей.

Врач Неронов связал строгие диеты с риском развития язвы и рака. По словам медика, попытка резко сбросить вес часто приводит к проблемам с пищеварением.