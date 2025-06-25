Врач Неронов связал строгие диеты с риском развития язвы и рака

Быстрое и необдуманное похудение может негативно сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта, предупредил врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов в интервью сайту « Страсти ».

По словам медика, попытка резко сбросить вес часто приводит к проблемам с пищеварением. Быстрая потеря массы тела замедляет работу желудочно-кишечного тракта, что вызывает запоры, вздутие живота и общее ощущение дискомфорта.

«Хотя строгие диеты сами по себе не являются прямой причиной рака, они могут способствовать факторам риска и негативно влиять на общее состояние здоровья», — добавил специалист.

Он также предупредил, что жесткие диеты и голодание увеличивают нагрузку на желудок, повышая вероятность развития гастрита и язвенной болезни. Недостаток необходимых питательных веществ и витаминов, возникающий при исключении определенных продуктов, может привести к проблемам с желчным пузырем и общему дефициту микроэлементов.