Елена Проклова получила предложение руки и сердца от бывшего мужа

Актриса Елена Проклова рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего бывшего мужа, бизнесмена Андрея Тришина. Об этом она сообщила в интервью RTVI RTVI .

По словам 72-летней актрисы, она пока не дала согласия. Проклова и Тришин были женаты, у них есть дочь. После развода они сохранили теплые отношения — бывший супруг помогает актрисе по хозяйству, а она поддерживает его в трудный период, когда тяжело болен его отец.

Проклова отметила, что они все равно живут вместе и нет смысла притворяться, будто их пути разошлись. Она добавила, что настоящие чувства невозможно разорвать, а любовь на протяжении десятилетий требует труда и терпения.

